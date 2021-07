Der Radweg zwischen Kleinbrach und Hausen ist ab sofort und bis auf Weiteres komplett gesperrt, um Unfälle zu verhindern. Denn im Uferbereich neben dem Radweg kam es zu einem Böschungsrutsch, nachdem durch die anhaltenden Regenfälle der letzten Wochen der Uferbereich der Saale stark aufgeweicht wurde. An diesem Uferstück weiten sich die Erosionsschäden täglich mehr aus, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Inzwischen ist bereits in Teilbereichen der Asphalt des Weges unterhöhlt und auf der Fahrwegoberfläche sind erste Risse erkennbar. Da deswegen die Sicherheit auf diesem Weg nicht länger gewährleistet werden kann, musste der Radweg komplett gesperrt werden. Fußgänger und Radfahrer werden vorerst über die nahe gelegene Waldstraße "In der Au" umgeleitet. Die Stadt ist in Kontakt mit den zuständigen Stellen und dem Wasserwirtschaftsamt Bad Kissingen und wird über das weitere Vorgehen informieren. red