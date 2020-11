Auto erfasst Radler - Fahrer fährt weiter Am Dienstagnachmittag kurz nach 14 Uhr wurde am Wilhelmsplatz auf dem Zebrastreifen vor dem Kreisverkehr ein 13-jähriger Radfahrer von einem Auto angefahren. Der Unfallverursacher, der Fahrer eines silberfarbenen Autos, fuhr nach dem Zusammenstoß einfach weiter. Der Junge wurde glücklicherweise nicht verletzt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 0951/9129-210 in Verbindung zu setzen. Wohnsitzloser beschäftigt Polizei Am Dienstagvormittag wurde die Polizei darüber informiert, dass an der Breitenau ein Mann ein geparktes Auto besprüht. Anschließend warf er die Farbdose gegen den Pkw, an dem eine Delle in der Beifahrertüre entstand. Danach flüchtete der Mann, konnte aber kurze Zeit später am Ausgang eines Supermarktes von der Polizei geschnappt werden. Bei der Durchsuchung kamen gestohlene Getränke aus dem Geschäft zum Vorschein. Als der Wohnsitzlose zur Polizei gebracht wurde, beleidigte er die eingesetzten Beamten auch noch, weshalb er sich wegen Sachbeschädigung, Ladendiebstahls und Beleidigung verantworten muss. Am Dienstag gegen 8 Uhr wollte eine Mercedes-Fahrerin von der Starkenfeldstraße nach rechts in die Pfarrfeldstraße abbiegen und übersah dabei eine Radfahrerin. Die 26-jährige Radlerin stürzte, verletzte sich leicht und musste zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Falsche Personalien

und ohne Führerschein Am Dienstagnachmittag wurde in der Kärntenstraße eine Renaultfahrerin einer Fahrzeugkontrolle unterzogen. Hierbei gab die 24-Jährige zunächst falsche Personalien an und beleidigte die eingesetzten Beamten. Zudem stellte sich heraus, dass die Frau nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Betrunkener Schüler stößt gegen Auto Am Dienstagabend gegen 22 Uhr stieß in der Artur-Landgraf-Straße ein 16-jähriger Schüler gegen das Fahrzeugheck eines geparkten Autos. Der Unfallverursacher stand unter Alkoholeinfluss, er hatte 1,58 Promille, weshalb eine Blutentnahme unumgänglich war. Der Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 400 Euro beziffert. Zurück bleibt ein Schaden von 1000 Euro In der Kapellenstraße wurde am Dienstag gegen 14.40 Uhr die hintere Stoßstange eines weißen Audi A 6 angefahren. Der unbekannte Unfallverursacher richtete Sachschaden von etwa 1000 Euro an. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle. pol