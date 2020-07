Radler geraten in Lebensgefahr

Der Maintal-Radwanderweg gehört zu den beliebtesten Radwegen in ganz Deutschland. Entsprechend ist viel los auf der Trasse entlang des Flusses. Aktuell gibt es ein Nadelöhr: In der Gemeinde Theres wird zwischen Ober- und Untertheres die Brücke über den Main in Richtung Horhausen neu gebaut. Deshalb ist der Radweg, der unter der alten wie künftig auch unter der neuen Brücke hindurchführt, gesperrt. Manche Radler halten sich aber nicht an die Sperrung und begeben sich in Lebensgefahr, wie das Staatliche Bauamt Schweinfurt, das auch für den Landkreis Haßberge zuständig ist, mitteilte.

Ende 2019 begannen die Arbeiten zum Ersatzneubau an der Mainbrücke bei Horhausen. Mittlerweile herrscht reger Baustellenbetrieb, und die ersten Baufortschritte sind zu erkennen. Auch wenn die Verkehrsbeeinträchtigungen im Rahmen der Arbeiten so gering wie möglich gehalten werden, musste der Mainradweg zwischen Ober- und Untertheres voll gesperrt und eine Umleitung über den straßenparallel verlaufenden Radweg zwischen beiden Orten für Radfahrer und Fußgänger eingerichtet werden.

Allerdings haben die ausgeschilderte Umleitungsstrecke entlang der Staatsstraße (ehemalige Bundesstraße 26) einige Verkehrsteilnehmer mehrfach nicht berücksichtigt. Stattdessen wurde der gesperrte Mainradweg widerrechtlich weiter genutzt. Die Durchfahrt-Verbotsschilder wurden nicht nur ignoriert, sondern es sind sogar Bauzäune aufgebrochen worden, um die Baustelle verbotenerweise betreten zu können.

Gefahr auch an den Gleisen

Da sich im Baufeld unter anderem Absturzstellen befinden sowie schwere Geräte und Lasten bewegt werden, ist und bleibt das Betreten der Baustelle aus Sicherheitsgründen jedoch "strengstens verboten", so die Behörde. Neben der Baustelle wurde in den letzten Wochen auch die gesperrte Bahnanlage mehrfach durch Unbefugte betreten. Diese Handlungen sind nicht nur rechtswidrig, sondern auch extrem gefährlich: Die Züge erreichen auf diesem Streckenabschnitt eine Geschwindigkeit von bis zu 160 Stundenkilometern, wodurch allein der Aufenthalt in der Nähe der Bahnlinie lebensgefährlich sein kann. Denn durch die hohen Fahrgeschwindigkeiten entstehen enorme Windsogkräfte, die eine Person in den bedrohlichen Bereich ziehen könnten.

Das Staatliche Bauamt in Schweinfurt weist eindringlich darauf hin, dass das Betreten der Baustelle und der Bahnanlage für Unbefugte verboten und lebensgefährlich ist. "Auf die Einhaltung der geltenden Vorschriften und eingerichteten Sperrungen wird deshalb in Zusammenarbeit mit der Polizei Haßfurt verstärkt hingewirkt." Unter den gegebenen Voraussetzungen müsste von Vorsatzdelikten ausgegangen werden. Das bedeutet, dass keine Geringfügigkeit mehr angenommen wird und die Ahndung ein Bußgeldverfahren zur Folge hätte.

Die Vollsperrung des Mainradwegs dauert über die gesamte Bauzeit an: bis Anfang 2023. red