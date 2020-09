Am Dienstagabend nahm ein 20-jähriger Fahrradfahrer in der Viktor-von-Scheffel-Straße einer Autofahrerin die Vorfahrt. Es kam zum Zusammenstoß, wobei sich der Fahrradfahrer leicht verletzte. Unbekannter zerkratzt mehrere Fahrzeuge Am Mittwoch zwischen 11.30 und 17 Uhr zerkratzen Unbekannte im Stazinäriweg mehrere Fahrzeuge. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 10 000 Euro. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Heckscheibe beschädigt Ein blauer Mercedes wurde am Mittwoch zwischen 7.30 und 11.30 Uhr in der Aufbaustraße an der Heckscheibe beschädigt. Der Sachschaden beträgt rund 300 Euro. Auch in diesem Fall bittet die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt, Telefon 0951/9129-210, um sachdienliche Hinweise. Halter entsteht Schaden von 1000 Euro Ein zwischen vergangenem Samstag und Dienstagmittag in der Hainstraße geparkter schwarzer BMW wurde von einem Unbekannten angefahren. Der linke Außenspiegel wurde beschädigt und ein Lackschaden war die Folge. Der Unbekannte entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von 1000 Euro zu kümmern. Diebe langen auf der Baustelle zu Von einer Baustelle in der Kaimsgasse entwendeten Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eine Palette mit mehreren Sanitäranlagen und Utensilien. Der Wert der Ware beträgt geschätzte 2400 Euro. Die Polizei Bamberg sucht nach Zeugen, die etwas beobachten konnten. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0951/9129-210 zu melden. pol