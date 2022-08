Am Ende hat eine individuelle Einschätzung zu dieser Radwallfahrt - der ersten, die das Gemeindeteam in Reichenbach organisiert hat - vollends überzeugt: "Ich fahre viel Fahrrad, gerne alleine, aber auch viel mit unterschiedlichen Gruppen. Diese knapp 60 Kilometer werde ich aber in einer ganz besonderen Schublade abspeichern!" Warum? Dann lesen Sie am besten weiter.

Gottesdienstbesuche werden immer weniger, traditionelle Veranstaltungen der Kirchengemeinden treffen nicht immer den Geschmack aller Generationen. "Da müssen neue Angebote her. Lasst uns etwas Neues ausprobieren!" Das war im Gemeindeteam Reichenbach die Initialzündung zur Radwallfahrt.

Die Aufgabe war schnell umrissen: eine Strecke, möglichst einfach und gefahrlos, von allen Altersgruppen mit oder ohne E-Antrieb zu bewältigen, zwei markante Zwischenstopps für Gebet und Impulse und ein Ziel, das Raum für Andacht, Inspiration, Essen und Trinken bietet. Ziel war die Wallfahrtskirche am Findelberg bei Saal. Impuls-Stopps gab es in Großwenkheim im Schatten einer beeindruckenden Jesusfigur aus Tansania und bei Niederlauer unter einer markanten Linde, nicht weit entfernt von einer Marienstatue, die ein ehemaliger Reichenbacher für eine Kleingartenanlage geschnitzt hat.

Das waren bei ungetrübtem Sonnenschein und ziemlich freien Straßen die äußeren Bedingungen dieser Reichenbacher Premierenfahrt. Für die innere Inspiration war jeder für sich verantwortlich. Die in die Tiefe gehenden Texte von Claus und Agnes Schmitt generierten viele Impulse. Ihnen konnten die vielen Frauen und Männer in den beschaulichen Auen der Wannig, der Barget und der Saale nachhängen.

Das taten in der Tat viele der 42 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ob das über das Wallfahrtsmotto "Gott, mein alltagstauglicher Akku" oder über den eindrucksvollen Text vom Wort-Poeten Marco Michalzik war, der in den Tsunamis der menschlichen Gleichgültigkeit verzweifelt fragt: "Gott, wo bist du jetzt?"

Und es waren nicht nur Reichenbacher, die sich mit auf den Weg zu einer neuen Glaubensbereitschaft machten. Aus Winkels, Burghausen, Münnerstadt und Großwenkheim stießen sie erwartungsvoll dazu. Und ja, es waren nicht die Allerjüngsten, die mitfuhren, die Altersspanne reichte von Anfang vierzig bis Ende siebzig. "Aber", wie ein Teilnehmer dem mitfahrenden Pater Markus sagte, "doch weit mehr als in manchem Gottesdienst!"

Die Andacht am Findelberg, einer der sieben Wallfahrtskirchen im Bistum, hatten Agnes und Claus Schmitt der Muttergottes Maria gewidmet. Einer Frau, die voller Fragen an das Leben war. "Wenn wir etwas von Maria lernen können, dann ihr Gottvertrauen!", glaubt Claus Schmitt. Das wurde noch unterlegt durch Bernd Kellers Umkehrtext "Die Liebe bleibt!"

Dabei wird ein und derselbe Text einmal von oben nach unten gelesen, dann von unten nach oben. Während bei Teil 1 der Ehealltag eher skeptisch endet, kehren sich dieselben Worte hoffnungsvoll um und enden: "Die Liebe bleibt Gott!"

Unter diesem Eindruck fuhr sich dann der Heimweg über Bad Neustadt wie von selbst. Hernach wurde gleich gefragt, wohin die nächste Radwallfahrt gehe. Die Gespräche untereinander, die vielen Eindrücke in der Natur wollen offensichtlich eine Fortsetzung.

Zum guten Gelingen dieses Tages haben am Findelberg die Kirchenführung von Gerlinde Höller und die vier fleißigen Helfer Monika Nöth, Gunda Tüchert, Karola Back und Monika Guck vom Reichenbacher Gemeindeteam beigetragen. Sie hatten sich um die Kalorienzufuhr und den Flüssigkeitshaushalt gekümmert. Auf der Strecke für die Sicherheit waren Andreas Köberlein, Alfred Seith, Michael Nöth und Heinz Müller verantwortlich.