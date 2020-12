Bewaffnet mit einem Besenstiel beschädigte eine 34 Jahre alte Frau am frühen Dienstag ein Polizeiauto, griff einen Polizisten an und beleidigte weitere Beamte. Mit einem Messer stach die Frau mehrere Male gegen die Eingangstüre eines Etablissements im Oberen Bürglaß. Kurz vor 2 Uhr flüchtete die 34-Jährige und mehrere Polizisten fahndeten nach ihr. Wenige Minuten später traf ein Diensthundeführer auf die Frau in der Leopoldstraße. Sie rannte plötzlich zum Dienstfahrzeug, auf das sie mit dem Besenstiel mehrmals einschlug. Dabei beschädigte sie den Außenspiegel und die Fahrzeugfront des Polizeiautos. In dem Moment, als der Hundeführer ausstieg, um die Frau festzunehmen, öffnete sie die Beifahrertür und riss sowohl den Funk als auch den Nothammer heraus. Den Polizisten gelang es die Delinquentin zu fixieren. Unnachgiebig versuchte sie sich mit Schlägen gegen den Beamten aus dem Haltegriff zu befreien. Es mussten ihr schließlich Handschellen angelegt werden. Bei ihrer Durchsuchung gab sie ihr vulgäres Vokabular zum Besten und beleidigte die Polizisten aufs Übelste. Die Beamten nahmen das Klappmesser, das die Frau noch bei sich hatte, an sich. Ob die Frau unter Alkohol oder Drogen stand, muss eine Blutuntersuchung klären. Sie musste den Rest der Nacht in einer Arrestzelle verbringen. Die Schäden am Polizeiauto betragen rund 1500 Euro, die an der Eingangstür des Etablissements auf rund 500 Euro. pol