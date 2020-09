"Jenna" hat zusammen mit ihren zehn Kumpels in Müll und Dreck gelebt, ehe alle eingefangen und ins Kronacher Tierheim gebracht wurden. Inzwischen hat ein Großteil der Katzengruppe bereits liebevolle neue Familien gefunden. Nur Jenna und drei ihrer Kumpels sind noch im Tierheim.

"Jenna" ist - wie ihre Kameraden - vermutlich ein British Shorthair-Mischling und hat rabenschwarzes Fell.

Alle Katzen waren bei Ankunft im Tierheim klapperdürr, sehr ungepflegt und teilweise auch verfilzt. Mittlerweile sind die Tiere kastriert, entwurmt und geimpft.

Die Helfer im Tierheim nehmen an, dass die Tiere bisher keinen innigen Kontakt mit Menschen hatten und wohl noch nie ein richtiges Zuhause kennengelernt haben. Sie sind übrigens alle absolut lieb und gutmütig, nur anfangs ziemlich schüchtern, weshalb Katzenliebhaber mit viel Herz und Erfahrung gefragt sind.

Im Moment kommen "Jenna" und ihre Kollegen noch nicht von allein auf Menschen zu und ein Um-die-Beine-Schmusen ist auch noch nicht drin. Das würden sie zwar vielleicht ganz gerne, aber im Moment trauen sie sich das noch nicht. "Jenna" bleibt jedoch in der Regel ruhig sitzen, wenn man zu ihr kommt und ruhig und liebevoll mit ihr spricht. Doch es muss alles in Ruhe und mit Geduld passieren, lautes Geschrei oder schnelle Bewegungen lösen sofort ihren Fluchtreflex aus.

Sie lässt sich zwar durchaus streicheln und hochheben, aber etwas unheimlich ist ihr dabei schon noch. Es wird noch etwas dauern, bis sie gemerkt hat, dass Zuneigung etwas Schönes ist und sie sich dabei so richtig entspannen kann.

Dazu braucht "Jenna" nun liebevolle ruhige Menschen, die sie nicht bedrängen, sondern sie langsam auftauen lassen. Kleine Kinder sind ungeeignet, da "Jenna" ungestüme Kinderhändchen ganz sicher gruselig finden würde. Größere und vernünftige Kinder, die sie vor allem am Anfang nicht bestürmen, wären aber sicher okay. "Jenna" braucht ihren gewohnten täglichen Rhythmus und eine ruhige Atmosphäre um sich herum, denn so fühlt sie sich sicher und geborgen und kann genug Kraft tanken, um ihre Umgebung zu erkunden. Sie hat gute Anlagen und braucht nun Menschen, die ihr eine Chance geben und sie gute Erfahrungen machen lassen."Jenna" hat bis jetzt ausschließlich in Wohnungshaltung gelebt und könnte daher wahrscheinlich auch als reine Wohnungskatze glücklich werden. Ein mit einem Netz gesicherter Balkon sollte aber auf jeden Fall vorhanden sein. Mit anderen Katzen versteht sich Jenna sehr gut. Sie ist ja mit vielen Artgenossen aufgewachsen. Sie wäre sicher eine gute Zweitkatze und würde sich dabei vermutlich auch wohler fühlen als ganz allein.

Kontakt

Wer Jenna zu sich zu nehmen möchte, nimmt mit dem Kronacher Tierheim, Ottenhof 2, Kontakt auf (per Telefon 09261/20111, E-Mail tsvkc@gmx.de oder über tierheim-kronach.de) red