"Auf die Socken, fertig, los! Jetzt wird gefeiert, denn der frechste, liebste und coolste Rabe der Welt wird 25 Jahre" heißt es in der Einladung zu einer ganz speziellen Feier. Ein ganz besonderes Highlight erwartet die kleinen und großen Rabe-Socke-Fans am Sonntag, 16. Mai, von 10 bis 16 Uhr im Museumsgarten des Spielzeugmuseums in Neustadt bei Coburg.

Meet & Greet mit Rabe Socke

Das Spielzeugmuseum in Neustadt bei Coburg müsse zwar bis auf Weiteres noch geschlossen bleiben, aber ein Meet & Greet mit Rabe Socke im Museumsgarten sei absolut coronakonform, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Am Sonntag, 16. Mai, können alle Rabe-Socke-Fans von 10 Uhr bis 16 Uhr den Rabe Socke persönlich im Museumsgarten antreffen und sich eine kostenfreie Rabe-Socke-Mitmach-Tüte abholen. Wichtig ist, dass jeder seinen persönlichen Wunschtermin vorab vereinbart. Das kann man entweder telefonisch unter 09568/5600 oder per E-Mail an info@spielzeugmuseum-neustadt.de tun.

Manchmal sind einzelne Socken einfach nicht mehr auffindbar - wer kennt das nicht? Die Buchhandlung Stache in Neustadt bei Coburg hängt alle einzelnen Socken auf einer langen Wäscheleine in der Buchhandlung auf. Einfach einzelne Socke vorbeibringen und gegen ein rabenstarkes Geschenk eintauschen gehört auch zu den Geburtstagsfeierlichkeiten.

Dem Raben Socke auf der Spur

Lust auf eine lustige Schnitzeljagd? Alle Rabe-Socke-Fans können sich auf eine abwechslungsreiche Rallye durch Neustadt begeben. Vom 10. bis 25. Mai hat sich an vielen verschiedenen Orten in Neustadt der Rabe Socke in den Schaufenstern versteckt. Auf alle richtigen Zähler warten tolle Gewinne.

Darüber hinaus freut sich der Rabe Socke auch über einen persönlichen Geburtstagsgruß seiner kleinen Freunde. Grußpostkarten liegen sowohl in der Buchhandlung Stache, in der Firma Heunec als auch im Spielzeugmuseum Neustadt aus.

Alle Informationen rund um die Feierlichkeiten von Rabe Socke sind unter www.spielzeugmuseum-neustadt.de zu finden. red