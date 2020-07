Quo vadis Sparkasse?

Die ehemalige Kreissparkasse Lichtenfels war ein grundsolides und an den Interessen ihrer Kunden orientiertes Geldinstitut. Doch seit der Fusion mit Coburg hat sie eine Entwicklung genommen, die äußerst bedenklich ist.

Durch die Schließung ihrer Zweigstellen entfernt sie sich immer weiter weg von ihren Kunden. Betroffen sind von dieser Maßnahme besonders die älteren Mitbürger sowie jene Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind. Wir wissen nicht, wer für diese äußerst negative Entwicklung verantwortlich ist. Es ist aber zu vermuten, dass das Sprichwort "Der Fisch fängt vom Kopf her zu stinken an" zutrifft.

Uns bleibt zu hoffen, dass die Gewährsträger Stadt und Landkreis Lichtenfels einschreiten und diese unsägliche Entwicklung rückgängig gemacht wird, damit unsere Sparkasse wieder das frühere sehr hohe Niveau bezüglich Kundennähe erreicht.

Peter und Annemie Dietz

Lichtenfels