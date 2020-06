Quo vadis Lichtenfelser Flussbad?

Zur Situation im Lichtenfelser Flussbad erreichte die Redaktion folgender Leserbrief: "Ich glaub', mich trifft der Schlag!" So mag wohl manch treuer Besucher des Flussbads in Lichtenfels gedacht haben, als er wie ich (seit 60 Jahren Badegast im Flussbad, unfallfrei ohne Ufersicherung) diese Tage das schöne Bad am Main besuchte.

Ein circa 80 Meter langer Zaun sperrt das Ufer ab. Zur Sicherung. Ein hässliches Ungetüm. "Es sei nur ein Provisorium", hört man. "Es soll bald durch eine feste Absperrung ersetzt werden." Noch Schlimmeres ist also zu befürchten.

Die Begründung: "Damit die Stadt bei Unfällen nicht haftbar gemacht werden kann."

Hat etwa der Tüv in diesem Jahr das Ufer beanstandet? Nein. Der Tüv ist gar nicht zuständig für ein Naturbad.

Jahrzehnte war das Ufer ohne Beanstandung. Reicht jetzt ein fragwürdiges Rechtsgutachten einer bayerischen Kanzlei als Begründung für diese Maßnahme?

Wo andere Gemeinden die Attraktivität ihrer Freizeiteinrichtungen steigern, ist man in Lichtenfels bemüht, diese Attraktivität zu mindern. Es ist ein Jammer!

Andere Städte wären froh, wenn sie solch eine Perle am Main besitzen würden. Peter Lachner

Lichtenfels