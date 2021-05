Ebersdorf vor 11 Stunden

Digitalisierung

Quietschende Tafelkreide ist Vergangenheit an der Ebersdorfer Schule

Die Grund- und Mittelschule Ebersdorf bei Coburg hat in den vergangenen Monaten mächtig in ihre Digitalisierung investiert. Insgesamt rund 200 000 Euro sind in die Netzwerk- und WLAN-Verkabelung der k...