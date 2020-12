Zum Artikel "Corona-Demonstranten verhöhnen Nazi-Opfer" vom 25. November 2020:

Meine Güte, in welcher Welt leben wir? Wir schreiben das Jahr 2020, und ja, uns trifft eine Pandemie! Wir müssen mit Rücksicht auf andere, aber auch auf uns selbst, uns etwas "einschränken"! Offensichtlich wird durch die Pandemie nicht nur unsere "Freiheit" eingeschränkt, sondern auch das Hirn mancher Menschen. Sie nennen sich "Querdenker"! Der Name Dumpfbacken, Dummköpfe oder Ohne-Hirn-Denker wäre absolut angebrachter! Wer ein elfjähriges Mädchen in Karlsruhe anstiftet, sich mit Anne Frank zu vergleichen, oder sich mit Sophie Scholl in Hannover vergleicht, den kann man nicht ernst nehmen. Ich empfinde es als Verharmlosung der Geschichte des Dritten Reiches und auch eine Verunglimpfung beider Lebensgeschichten von Anne Frank und Sophie Scholl. Beide Frauen bzw. Mädchen wurden im dritten Reich exekutiert! Sophie Scholl und ihr Bruder starben unter der Guillotine (für euch Querdenker übersetzt: Fallbeil) in München - und Anne Frank im KZ Bergen-Belsen (Das Konzentrationslager Bergen-Belsen war ein nationalsozialistisches Konzentrationslager im Ortsteil Belsen der Gemeinde Bergen im Kreis Celle der damaligen Provinz Hannover, heute Land Niedersachsen)!

Ach ja, das elfjährige Mädchen aus Karlsruhe durfte im Jahr 2020 nur heimlich ihren Geburtstag feiern! Welch ein Mut, gegen unseren Staat zu demonstrieren! Unser Staat hat lediglich Verantwortung übernommen, seine Menschen zu schützen! Nicht nur, dass die Eltern die Geschichte der Anne Frank weder gelesen noch verstanden haben, sondern sie haben den Ernst der Lage der Pandemie nicht kapiert! Also doch Ohne-Hirn-Denker!!! Hoffentlich gehen die Eltern auch in die Geschichte ein - als die dümmsten Eltern des 21. Jahrhunderts!!!

Hier die ISBN-Nummer 9783596152773 vom Buchtitel "Das Tagebuch der Anne Frank": Das ist keine Telefonnummer, sondern eine Bestellnummer des Buches, ihr Ohne-Hirn-Denker!!!

Hermann Paschulke

Bamberg