Die Erfassung und Untersuchung von Quellen und ihren Standorten zählt zu den größten länderübergreifenden Projekten im Unesco-Biosphärenreservat Rhön. Und sie ist beispiellos, wie es in einer Pressemeldung aus dem Biosphärenreservat Rhön heißt: Nirgendwo sonst in Europa würden Quellen so detailliert erforscht wie in der Rhön. Mit Blick auf den Klimawandel und die Auswirkungen auf unsere Grundwasserressourcen werde deutlich, wie wertvoll die Ergebnisse sind.

Auch in diesem Jahr wurde die Erfassung fortgesetzt, insgesamt wurden 103 weitere Quellen untersucht. Der Trend der vergangenen Jahre setzt sich fort: In den Quellbiotopen finden sich zwar noch seltene spezialisierte Arten wie Rhönquellschnecke und Alpenstrudelwurm - die wertvollen Lebensräume sind aber immer stärker gefährdet.

Der Schwerpunkt der Kartierung lag in der Kennzeichnung der faunistischen Besiedelung der Quellen, über die auch Aussagen zum Zustand der Quellbiotope getroffen werden können. Außerdem wurden physikalische Parameter - Temperatur, pH-Wert und Leitfähigkeit - gemessen und das Pflanzenvorkommen an den Quellen erfasst.

Die Kartierungsarbeiten werden im Auftrag der Verwaltungen des Unesco-Biosphärenreservats Rhön vom Landesver-band für Höhlen- und Karstforschung Hessen ausgeführt, der schon im Jahr 1996 mit der Erfassung von Quellstandorten in der Rhön begonnen hat. Mit Stand Oktober 2022 sind derzeit im Naturraum Rhön nun 3950 Quellen kartiert - 2600 in Hessen, 771 in Thüringen und 579 in Bayern -, in denen 2641 Tierarten nachgewiesen werden konnten. red