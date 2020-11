Die Itz, die auch durch Coburg und weitere fränkische Städte fließt und später zwischen Breitengüßbach und Baunach in den Main mündet, hat ihren Ursprung am Fuße des Bleßberges im kleinen thüringischen Ort Stelzen, einem Ortsteil des Werrastädtchens Eisfeld im benachbarten Landkreis Hildburghausen. An der Itzquelle wurde in den vergangenen Tagen tüchtig gewerkelt. Nachdem im Jahr 2018 die Stufen und das Einlaufbecken der Quellfassung erneuert wurden, waren es diesmal die oberen Abdeckplatten, die von einheimischen starken Männern neu gesetzt wurden. Die alten Platten wurden im Vorfeld abgenommen und entsorgt. Damit ist die "Rundum-Erneuerung" der Itzquelle abgeschlossen und alle Betonteile aus der letzten großen Sanierung im Jahr 1984 wurden durch Granitplatten ersetzt. Damit konnten die Arbeiten noch vor dem Winter erledigt werden. Nun hoffen die Stelzener, dass im kommenden Jahr wieder das beliebte Fest an der Itzquelle stattfinden kann. Das Foto zeigt die Itzquelle nach der erfolgten Sanierung. Foto: Karl-Wolfgang Fleißig