"Queen Victoria" zeigt Gästen wieder Coburg, die Stadt ihrer Familie

Coburg gehört seit 100 Jahren zum Freistaat Bayern. Die Jubiläumsfeier in diesem Jahr nimmt "Queen Victoria" zum Anlass, ihrer Lieblingsstadt in Deutschland einen Besuch abzustatten. Immerhin waren die Wettiner, also die aus Mitteldeutschland stammende Familie der Queen, von 1353 bis 1918 die Herrscher über das Coburger Land. Der Erste Weltkrieg machte Deutschland und damit auch Coburg zu Republiken. Das Miteinander von Wettinern und Republikanern in Coburg blieb friedlich. Noch heute lebt dieser Zweig der Royals in Coburg.

Am Sonntag, 16. August, lädt die "Queen" Bürger und Gäste zu einem gemeinsamen Stadtrundgang ein. Los geht's um 14 Uhr am Marktplatz vor dem Eingang zur Hof-Apotheke, geradewegs in Sichtweite des Denkmals, das die Monarchin zur Erinnerung an ihren Gatten Prinz Albert von Sachsen-Coburg und Gotha hatte errichten lassen. Sohn und Enkel des Paares, die britischen Prinzen Alfred und Carl-Eduard, waren die letzten regierenden Herzöge von Coburg, bevor Coburg eben zu Bayern kam. Hinter dem Kostüm der "Queen" verbirgt sich die Coburger Gästeführerin Birgit Jäckel-Beck. Zur Kostümführung ist eine Anmeldung bei der Tourist-Info Coburg in der Herrngasse 4 (Telefon 09561/898000) notwendig. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Das Ticket kostet 7 Euro, ermäßigt 6 Euro. Wer Lust hat, kann vor oder nach der Führung noch eine Jubiläumsausstellung zur 100-Jahr-Feier im Puppenmuseum in der Rückertstraße 3, dem einstigen Wohnhaus des fränkischen Dichters und Orientalisten Friedrich Rückert, besuchen, das gleich neben dem Stadtschloss Ehrenburg liegt. red