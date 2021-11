Vier Schülerinnen des Caspar-Vischer-Gymnasiums hatten sich am Wettbewerb "ClimArt" der Initaitive "Fridays for future" beteiligt. Im Grünzug wurden jetzt die Preise übergeben und symbolisch ein Baum gepflanzt.

Der Wettbewerb "ClimArt" sollte für ein bisschen Farbe während des Lockdowns sorgen. "Corona hat uns den Spaß am Leben verdorben. Das Thema Klimaschutz ist in den Hintergrund gerückt", erklärte Jasmin Prawitz, eine der Initiatoren von "Fridays for Future" in Kulmbach. Und so habe die Initiative dann alle weiterführenden Schulen zu einem Kunstwettbewerb aufgefordert.

Als Vorbild diente der international bekannte Künstler Joseph Beuys. Beuys brachte Kunst und Klimaschutz zusammen und fing bereits 1982 an, Bäume zu pflanzen.

Im Grünzug hatte der städtische Bauhof eine Purpuresche gesetzt. Wie Bürgermeister Frank Wilzok erläuterte, sei diese Baumart zwar nicht heimisch, sondern stamme ursprünglich aus Australien. Doch die Purpuresche zeichne sich dadurch aus, dass sie besonders hitzeresistent sei. Deshalb finde sie als Stadt- und Alleebaum immer mehr Verwendung.

Die "Fridays for Future"-Aktivsten Jasmin Prawitz und Sina Lechner schaufelten gemeinsam mit den Preisträgern des Kunstwettbewerbs Hackschnitzel um den Baum und begossen ihn. Die Preisträgerinnen June Hegedüsch, Carina Grampp Evelyn Kromm und Evi Vogel erhielten Gutscheine.

Auch stellvertretende Landrätin Christina Flauder lobte die engagierte Aktion der Jugendlichen und half bei der symbolischen Baumpflanzung mit. so