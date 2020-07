Puma rüstet nachhaltig auf: Wasserstoffauto für den Fuhrpark

Niklas Schmitt Am Donnerstag hat Puma das erste Wasserstoffauto im Fuhrpark der Zentrale präsentiert. Damit will die Firma einen weiteren Schritt in Sachen Nachhaltigkeit gehen. Ziel der sogenannten 10for25-Strategie ist die Reduzierung des CO2-Ausstoßes um 35 Prozent. "Neben dem Wasserstofffahrzeug Nexo nimmt Puma auch einen batteriebetriebenen Hyundai Kona in Betrieb", heißt es in einer Pressemitteilung.

Bisher gab es, was mit Wasserstoff betriebene Autos angeht, nur eine begrenzte Auswahl, sagt Sebastian Friedrich, Head of Central Service. Die Elektrofahrzeuge, die bisher angeschafft wurden, hatten noch keine gute Reichweite. Mit dem neuen Wagen hätte man natürlich mehr Möglichkeiten. "Es ist eine Alternative zum Stromer", so Friedrich.

Das Auto ist der erste wasserstoffbetriebene Wagen im insgesamt etwa 240 Autos großen Fuhrpark in Herzogenaurach. Insgesamt stehen den Mitarbeitern damit nun drei Elektro-, drei Hybrid- und eben ein Wasserstoffauto zur Verfügung.

Orientierung an der Wissenschaft

Das klingt erst einmal nicht viel, ist aber Teil einer Strategie, die in die Zukunft weist, wie Stefan Seidel, Head of Sustain Ability, sagt. Puma orientiere sich an dem Pariser Klimaschutzabkommen. "Was gibt die Wissenschaft vor, wo müssen wir hin? Dementsprechend haben wir unsere Ziele angepasst", sagt Seidel.

Die neuen Wagen im Fuhrpark sind nur eine von mehreren Säulen, mit denen die selbst gesteckten Klimaziele erreicht werden sollen. Die Wagen sind aber auch ein sichtbares Zeichen für die Veränderungen. Bike-Leasing und Ladestationen für Pedelecs oder E-Autos auf dem Firmengelände sind als Infrastruktur wichtig für die ebenso angebotene Alternative zum Auto und werden weiter ausgebaut. Hinzu komme das ÖPNV-Netz in und um Herzogenaurach.

Ein Punkt für die Anschaffung des Mittelklasse-SUV ist auch die wesentlich bessere Reichweite im Vergleich zu kleineren E-Autos. 760 Kilometer weit kann man mit dem Nexo fahren. Im Vergleich: Der Vollstromer Kona hat eine Reichweite von 450 Kilometern. Außerdem gibt es immer mehr Tankstellen für Wasserstoffautos in der Region immer besser. Vier bis fünf Minuten dauert es, bis der Tank mit Wasserstoff wieder vollgetankt ist. "Damit ist das Unternehmen eines der ersten in Deutschland, das diese zukunftsweisende und umweltfreundliche Technologie im täglichen Gebrauch einsetzt", heißt es in der Pressemitteilung.