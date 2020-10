Am 2. Spieltag in der 1. DCU-Bundesliga hat der PSV Franken Neustadt gleich die weiteste Strecke vor der Brust. Über 350 Kilometer einfach nehmen Moosburger & Co. in Angriff, mit dem Ziel, den Saisonstart beim KSV Kuhardt zu vergolden.

1. Bundesliga (200 Kugeln)

KSV Kuhardt - PSV Franken Neustadt

Nach dem Sieg in Bayreuth ist die Euphorie im Frankenlager riesig, und Kapitän Jürgen Bieberbach möchte den Schwung mitnehmen: "Die Vorstellung bei Morenden gibt uns Mut. Fünf gute Ergebnisse für die Bahnverhältnisse waren unser Plus. Aber diese Woche sind andere Zahlen gefragt und ich hoffe, dass wir dort auch mithalten können."

Der Gastgeber aus Rheinland-Pfalz ist mit einer 444-Holz-Klatsche in Aschaffenburg eher mäßig aus den Startlöchern gekommen. Der Abgang von Leistungsträger Philipp Braun, der am 1. Spieltag mit 1097 für seinen neuen Club für Furore sorgte, schmerzt sicherlich. Dennoch ist der KSV mittlerweile eine etablierte Erstligatruppe und vor allem zu Hause eine Macht. Fünf Mal über 6000 und im Schnitt 5944 in der Vorsaison sprechen eine deutliche Sprache. Dennoch ist dem PSV nicht bange, denn beim letzten Gastspiel in Kuhardt spielten die Puppenstädter mit 5890 lange Zeit um den Sieg mit. Damals überzeugten vor allem Jürgen Bieberbach (1016) und Sascha Hammer (1015), der am Samstag auf jeden Fall in die Startsechs rutscht. Wer für ihn Platz machen muss, wird noch entschieden. nh

Die Aufstellungen

KSV Kuhardt: Dominik Mendel (Heimschnitt Vorsaison 950), Markus Wingerter (1038), Nicolai Bastian (961), Jochen Härtel (975), Sascha Leucht (971), Patrick Jochem (995).

PSV Franken Neustadt: Jürgen Bieberbach (erstes Auswärtsspiel 924), Patrick Kalb (906), Dietmar Gäbelein (907), Sascha Hammer (pausierte), Michael Moosburger (857), Steffen Hönninger (929).