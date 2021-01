Coburg vor 16 Stunden

Existenzkampf

Protestaktion der Friseure gegen die Schließung wird heute fortgesetzt

Die Aktion "Wir lassen das Licht an" der bayerischen Friseure wird am heutigen Freitag - auch in Coburg - fortgesetzt. Mit der leisen, aber eindrucksvollen Aktion haben sie bereits am vergangenen Woch...