"P43-Trasse - Wir sagen gemeinsam Nein!" - unter diesem Motto stehen die Demonstrationen bzw. Aktionen der Rhöner Bürgerinitiativen gegen die P43.

Der "Protest zwischen Himmel und Erde" erfolgt entlang der Autobahn A7, zum Beispiel am Marktplatz Bad Brückenau, in Schondra und in Elfershausen am Sonntag, 25. Oktober, zwischen 15 und 16 Uhr, heißt es in der Pressemitteilung der Bürgerinitiative "Sinntal gegen die Stromtrasse" e.V.

Am Sonntag, 25. Oktober, ab 15 Uhr, können sich Interessierte auf dem Marktplatz in Brückenau beim Infostand der Bürgerinitiative dazu näher informieren. Zudem werde der Protest am Himmel erfolgen - ein Flugzeug mit Transparent zeigt auch etwa den geplanten Verlauf der Leitung an der A7.

P43, eine 380-kV-Drehstrom-Trasse von Mecklar nach Grafenrheinfeld soll in die Bundesbedarfsplanung übernommen werden; damit erhalte das Projekt gewissermaßen Gesetzescharakter. Wegen des Verlaufs über Dipperz könne eine Trassierung entlang der Westseite der Rhön als sicher gelten, schreibt die Bürgerinitiative weiter.

Damit seien also auch alle Varianten der Südlink-Planung wieder im Rennen: die A7, auch mit den Varianten über die Schwarzen Berge, und auch die ICE-Trasse nahe Zeitlofs.

Der Vorstand der Bürgerinitiative wird noch deutlicher: "Während uns engagierten Bürgern durch Covid-19 die Organisation erschwert wurde, liefen die Planungen des Übertragungsnetzbetreibers allerdings munter weiter, unterstützt und beschleunigt durch die Erkundungen des Südlink-Verfahrens.

Wir sehen uns daher gezwungen, durch unkonventionellere Maßnahmen auf diese Bedrohung aufmerksam zu machen", heißt es im Wortlaut.

Eine Überfliegung zu dem genannten Termin solle den Bürgern die Dimension verdeutlichen.

Wie bei Südlink vor sechs Jahren, gelte die Bauweise als Freileitung als gesetzt - mit Mastenhöhen von 70 bis 80 Metern und Trassenbreiten von ca. 100 Metern, die gegebenenfalls auch durch Wälder hindurch geplant werden.

Bei den Infoständen gelten die gängigen Hygienekonzepte: Abstand, Maske. red