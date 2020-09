Mit dem Inkrafttreten der 6. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung am 19. Juni war es wieder möglich geworden, Gruppentreffen durchzuführen. So feierte die Prostata-Selbsthilfegruppe Bamberg ihr 15-jähriges Bestehen und gleichzeitig auch das 20. Jubiläum des Bundesverbandes Prostatakrebs-Selbsthilfe (BPS). Der Ort hätte nicht schöner gewählt sein können: das Käppele hoch über Zeil am Main.

Eingeleitet wurde die Feier mit einem Gottesdienst durch die Mesnerin Brigitte Hamm. Die Mitglieder dankten Gott für ihre Gesundheit und gedachten derjenigen, die in den 15 Jahren aus ihrer Mitte gegangen waren.

Die Selbsthilfegruppe war 2005 durch Jens Schneider gegründet worden und tagte anfangs in einer Arztpraxis. Zwei Jahre später übernahm Hans-Ulrich Schwenkbier die Leitung, mit Jürgen Hamm als seinem Stellvertreter, und prägte die Gruppe wie kein anderer. Als er 2019 die Leitung an Dr. Karsten Boegel übergab, konnten er und die Gruppe auf zwölf erfolgreiche Jahre zurückblicken, mit Fachvorträgen renommierter Mediziner aus Bamberg und von außerhalb, Gruppenausflügen nach Bad Brückenau, Bad Elster, Bad Kissingen und Bayreuth, verbunden mit Fachvorträgen und Besuchen bei Reha-Kliniken, sowie zahlreichen geselligen Ereignissen wie Sommergrillfesten und Weihnachtsfeiern.

Diese Mischung aus Informationsvermittlung und gegenseitigem Erfahrungsaustausch hilft den Mitgliedern, ihre Situation besser zu verstehen, besser zu meistern und Lebensqualität zurückzugewinnen. Dazu trägt auch die Zusammenarbeit mit dem BPS und der Bayerischen Krebsgesellschaft bei sowie die Partnerschaft mit dem Universitätsklinikum Erlangen und dem Klinikum Bamberg.

Infos im Internet

Auf der seit Oktober 2019 gestarteten Webseite www.prostatakrebs-selbsthilfe-bamberg.de wird über die Arbeit der Gruppe, insbesondere über bevorstehende Veranstaltungen, informiert. Neue Interessenten sind stets willkommen. red