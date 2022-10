Eine aufregende Woche hat die Caritas-Gemeinschaft erlebt. Im Rahmen der 25. Kissinger Gesundheitstage feierte der Caritasverband für den Landkreis Bad Kissingen sein 50. Jubiläum.

In einem Vortrag der Vorständin Anne Hilpert-Böse erfuhren Interessierte, was in den 50 Jahren plus alles an Angeboten und Aufgaben bewältigt wurde. "Die Caritas hat bereits vor 75 Jahren mit Hans Full und vielen engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Menschen im damaligen Landesdurchgangslager Hammelburg begleitet", erläuterte Anne Hilpert-Böse. Im Anschluss haben die Geschäftsführerinnen, Geschäftsführer und Vorstandsmitglieder viele tolle unterstützende Angebote entwickelt und etabliert.

1985 wurde das Kramlädchen Bad Kissingen eröffnet, damit Hilfsangebote finanziert werden können und ärmere Mitmenschen gute Kleidung oder Haushaltswaren für kleines Geld bekommen können. Hilpert-Böse bedauert, dass nun der letzte Flohmarkt mit den Artikeln des Kramlädchens der Caritas stattgefunden hat. Es ist seit dem Auszug in der Röntgenstraße nicht geglückt, bezahlbare neue Räumlichkeiten zu finden. Deshalb muss das Angebot in Bad Kissingen verabschiedet werden. "Ich kann noch immer nicht glauben, dass wir nichts anderes finden konnten. So gerne habe ich in den letzten Jahren im Kramlädchen und bei den Flohmärkten verkauft und mit den Menschen gesprochen", sagt eine ehrenamtlich engagiert Kramlädchenverkäuferin.

Es bleibt eine Lücke

Sicher ist, es bleibt eine Lücke im Angebot für die Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt Bad Kissingen. Immerhin sind die Verantwortlichen erleichtert, dass der Caritasladen "CarLa" in Bad Brückenau weiter bestehen kann und manche Ware, die noch da ist, übernehmen wird. "Wenn etwas geht, kann etwas Neues kommen", sagt ein Besucher des Flohmarktes. Er macht damit Mut, dass nach dem Abschluss eine neue Idee entstehen könnte, wo sich alle weiter engagieren können.

Dank für das lange Engagement

Die Herausforderungen der Zeit sind da. Zusammenhalt und Kreativität sind gefragt. Und darin war die Caritas-Gemeinschaft immer sehr gut. Für heute bleibt Hilpert-Böse nur, der Koordinatorin Theresia Schodorf-Friedrich und allen über Jahrzehnte engagierten Mitarbeiterinnen Danke zu sagen für den tollen Einsatz, die Kontakte und das Da-Sein für die Menschen. Natürlich auch für die vielen Einnahmen, die durch den Einsatz im Kramlädchen zur Unterstützung von Hilfesuchenden zusammengekommen sind. red