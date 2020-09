Inschriften, barocke Stuckdecken und eine prächtige Holzdecke aus der Renaissancezeit erinnern an die Geschichte des Hauses, in dem fast 200 Jahre lang die Geschicke der Stadt Bayreuth bestimmt wurden. Als Rathaus nahm es nicht nur die Registratur auf und bot die nötigen Räumlichkeiten für die Sitzungen des Stadtrates, sondern stellte auch Wohnungen für Hofbedienstete des Markgrafen bereit.

Am Sonntag, 13. September, findet von 10 bis 17 Uhr der Tag des offenen Denkmals bei freiem Eintritt statt. Das Motto des Denkmalstags zielt auf drei Aspekte ab, die für den Fortbestand historischer Denkmäler in der Gegenwart essenziell sind. Im Mittelpunkt des Interesses stehen neben der historischen Rolle des Hauses die Sanierungs-, Restaurierungs- und Umbauarbeiten in den 90er Jahren des letzten Jahr-hunderts. Kein einfaches Unterfangen bei einem mehr als dreihundert Jahre alten Gebäude im Stadtkern. Auf dem Programm stehen: 10 bis 10.30 Uhr: Rundgang mit Lore Kuhnert, Laurens von Assel.

11 und 14 Uhr: Führung fast privat für bis zu fünf Personen mit Beatrice Trost.

12.30 Uhr: Rot! Geiger trifft Reutersward und Schrader; eine halbe Stunde von einem Ausstellungsobjekt zur Kunst im öffentlichen Raum mit Beatrice Trost.

14 Uhr: Praktische Angebote

mit Ingrid Seidel.

In der Brautgasse oder im Foyer. Die Teilnehmer ziehen eine Spur in die Stadt. Rote Hände auf einer Stoffbahn.

Welche Strecke wird geschafft?

Rot in der Werbung.

15 Uhr: Führung durch das Alte Rathaus mit Lore Kuhnert und Laurens von Assel.

15 und 15.30 Uhr: Konzert mit dem Quartett "in process";

Minimal Music von Steve Reich, Philip Glass, Erik Satie und Ulli Götte.

16 Uhr: Führung fast privat für bis zu 5 Personen mit Beatrice Trost.

Anmeldungen bis Donnerstag, 10. September, unter Telefon 0921/7645310. red