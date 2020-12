Sehr viele Profivereine erhalten zur Kompensierung der extremen Einnahmeausfälle durch fehlende Zuschauer in den zurückliegenden Monaten Corona-Hilfen der Politik. Bereits im Sommer hat der Bundestag beschlossen, Haushaltsmittel in Höhe von 200 Millionen Euro zu verteilen. Auch Handball-Erstligist HSC 2000 Coburg kommt in den Genuss von Fördergeldern, wie Geschäftsführer Jan Gorr gestern auf Tageblatt-Anfrage bestätigte.

"Wir haben uns im Rahmen der Corona-Hilfe Profisport aufgrund der Ausfälle im Bereich Ticketing um eine Kompensation beworben. Und unser Antrag, der sich auf den Zeitraum bis zum 31. Dezember bezieht, wurde geprüft und inzwischen positiv beschieden", freut sich der Meistertrainer und jetzige Geschäftsführer.

Die Auszahlung der Hilfe sei bislang aber noch nicht erfolgt. Die Höhe der Kompensation richtet sich nach den Zahlen des Vorjahres. Von daher legt der HSC 2000 Coburg seine Zweitligazahlen zugrunde. "Das ist auf der einen Seite schade, da wir in der laufenden Saison Erstligakosten zu stemmen haben, der Ausgleich aber nur das Zweitliganiveau berücksichtigt. Auf der anderen Seite sind wir aber auch äußerst dankbar, dass es diese Form der Unterstützung überhaupt gibt", stellt Gorr unmissverständlich klar.

Geld auch für Brose und Medi

Auch die beiden oberfränkischen Basketball-Bundesligisten Brose Bamberg und Medi Bayreuth haben erfolgreich Anträge gestellt. Auf Nachfrage waren jedoch keine konkreten Zahlen zu bekommen. Offensiver ging da Ligakonkurrent Rasta Vechta mit den Zuschüssen um. Und das aus Vereinssicht aus einem sehr erfreulichen Grund, denn die Niedersachsen bekommen, wie der Klub mitteilte, stolze 740 000 Euro.

Diese Summe entspreche zu 80 Prozent den ausgefallenen Ticketeinnahmen. "Wir sind sehr glücklich, dass die Zusage da ist. Und vor allem sind wir sehr, sehr dankbar, dass uns als Sportklub diese Hilfe gewährt wird", sagte Vechtas Geschäftsführer Stefan Niemeyer. "Dadurch können wir die Arbeitsplätze im Klub sichern, unsere Jugendarbeit auf dem errungenen Niveau weiterführen sowie hoffentlich auch in der BBL weiter konkurrenzfähig sein." Durch die Finanzhilfen sei die Existenz des Klubs vorerst gesichert.

Bis gestern waren beim Bundesverwaltungsamt 379 Anträge gestellt und bereits 349 bearbeitet worden. Die beantragte Summe beläuft sich auf rund 74,3 Millionen Euro. Bewilligt wurden bisher knapp 60 Millionen Euro. Der Höchstbetrag pro Verein wird von der EU-Beihilfeverordnung eingeschränkt.

Diese "gebe zwar noch Spielraum nach oben, aber das ist Gegenstand der aktuell laufenden Verhandlungen", erklärte Frank Bohmann, Geschäftsführer der Handball-Bundesliga. Eine Ausdehnung des beschlossenen 200-Millionen-Euro-Budgets sei absehbar nicht notwendig, "wenn es bei dieser Obergrenze" bleibe. Natürlich nutzt der professionelle Handball die Corona-Hilfe umfassend. "Es haben alle Erstligisten und die meisten Zweitligisten einen Antrag gestellt", sagte Bohmann.

Die Staatshilfen seien für alle Vereine ein Baustein für die Kalkulation im Krisenjahr 2020/21. "Die Hilfen lösen natürlich nicht alle Probleme, aber der Handball ist sehr dankbar für diese staatliche Unterstützung", betonte er. Eine Verlängerung der am 22. November abgelaufenen Antragsfrist sei aber notwendig. "Gerade vor dem Hintergrund der Verlängerung des Zuschauerausschlusses sind die Staatshilfen auch im kommenden Jahr von erheblicher Bedeutung", so Bohmann.

Auch Basketball-Bundesliga-Chef Stefan Holz ist mit dem aktuellen Stand der Corona-Hilfen für den Profisport zufrieden, hält eine Verlängerung der Antragsfrist aber auch für unabdingbar. "Bis zum 31. Dezember ist ja alles fixiert, das System funktioniert. Bislang haben die Klubs nur positive Bescheide bekommen", sagte der Geschäftsführer der BBL. Rund die Hälfte der Anträge sei bislang bearbeitet worden. Das sei insgesamt auf einem guten Weg.

"Dank der wichtigen Verlängerung der Antragsfrist konnten erfreulicherweise doch noch mehr Vereine Anträge stellen", sagte Alfons Hörmann, Präsident des Deutschen Olympischen Sportbunds. Aus DOSB-Sicht würden die Probleme der Vereine im kommenden Jahr aber wohl weitreichender werden. "Daher werben wir sowohl für eine Verlängerung als auch für eine Erhöhung und Erweiterung der Corona-Hilfen für den Profisport für 2021", sagte Hörmann. oph/dpa