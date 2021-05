Kulmbach 10.05.2021

Abfallwirtschaft

Problemmüll wird abgeholt

Das Landratsamt Kulmbach weist darauf hin, dass am Mittwoch, 19. Mai, wieder Problemmüll gesammelt wird, und zwar von ? 15 bis 15.30 Uhr in Presseck (Schützenhausplatz), von ? 16 bis 17.30 Uhr in Kupf...