Unter dem Motto "Gelassenheit und Lebensfreude - gerade jetzt" findet heute um 19 Uhr ein Online-Vortrag mit Achtsamkeitslehrerin Antje Ricken statt. Sie leitet Interessierte dazu an, sich der eigenen Quellen für Gelassenheit und Lebensfreude bewusst zu werden, sie anzuzapfen und zu stärken. Der Abend ist gedacht als eine kleine Auszeit, die helfen will, innerlich ruhiger zu werden, den Alltag anders wahrzunehmen und anzugehen. Der kostenlose Vortrag mit Reflexionen und kleinen Übungen, die die Teilnehmenden direkt in ihren Alltag mitnehmen können, endet um 20.30 Uhr. Im Anschluss besteht bis 21 Uhr die Möglichkeit für Rückfragen. Veranstalter sind das Evangelische Bildungswerk Bayreuth und die Praxis für Achtsamkeit und Heilkunst in Eckersdorf. Der Link ist zu finden unter www.ebw-oberfranken-mitte.de in der Programmsparte Achtsamkeit und Spiritualität. red