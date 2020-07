Pritschenwagen war weiß, nicht orange

In der heutigen Ausgabe wurde ein gefährliches Überholmanöver thematisiert, dessentwegen Zeugen gesucht werden. Im Pressebericht der Polizei war von einem orangefarbenen Pritschenwagen die Rede, dabei hatte dieser eine weiße Farbe. Der Unfall hatte sich am Montag kurz nach 6 Uhr ereignet, als eine Opelfahrerin von Burkardroth in Richtung Lauterer Kreisel unterwegs war. Kurz vor der Einfahrt "Zum See" überholte sie einen Traktor samt Anhänger. Gleichzeitig setzte der unbekannte Fahrer des Pritschenwagens zum Überholen an. Während sich die Opel-Fahrerin auf Höhe des Anhängers befand, überholte der Pritschenwagen beide Fahrzeuge. Der Pritschenwagen touchierte das Fahrzeug der Frau am vorderen linken Radlauf. Deren Wagen streifte den Spritzschutz des Anhängers neben ihr. Die Polizei, Tel.: 0971/714 90, sucht nach wie vor Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können. pol