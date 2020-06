Priesterweihe im Dom

Am Samstag, 27. Juni, wird der Diakon Christian Wohlfahrt von St. Martin Forchheim im Dom zu Bamberg zum Priester geweiht. Am Sonntag, 28. Juni, feiert der aus Obertrubach stammende Wohlfahrt in St. Martin um 10 Uhr seinen Primizgottesdienst. Da das Platzangebot in der Kirche corona-bedingt noch begrenzt ist, können an dem Gottesdienst nur seine Verwandten und engsten Freunde teilnehmen. Wegen der Corona-Beschränkungen können auch an dem Gottesdienst im Dom nur geladene Gäste teilnehmen. Die Weihe wird ab 9 Uhr per Livestream auf www.facebook.com/erzbistumbamberg übertragen.

Christian Wohlfahrt (37) wurde in Pegnitz geboren und ist gelernter Masseur und medizinischer Bademeister. Er schlug bei den Oblaten im Rheinkreis Neuss 2005 den zweiten Bildungsweg ein und machte 2011 das Abitur am Abendgymnasium Viersen-Dülken. Danach trat er ins Bamberger Priesterseminar ein, in Würzburg studierte er Theologie. Sein Praktikum absolvierte er in St. Martin Forchheim, wo er bisher auch als Diakon (seit 2019) tätig war und in die Sebastiani-Bruderschaft aufgenommen wurde. red