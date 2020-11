Werner Vollmuth, der frühere Dekan des einstigen katholischen Dekanats Haßfurt und ehemalige Pfarrer von Aidhausen, ist nun seit fast einem Jahr als Priesterseelsorger des Bistums Würzburg tätig. "Priesterseelsorge ist Seelsorge wie für jeden anderen Menschen", sagt der 66-Jährige. Er betreut mehr als 400 Priester - aktiv im Berufsleben Stehende wie Pensionisten.

Das Aufgabenfeld des Priesterseelsorgers umfasst neben der Seelsorge für die Priester auch Veranstaltungen wie Exerzitien oder Studientage. Ihn motiviere dabei der Dienst am und die Sorge um den Menschen, erklärt Vollmuth. "Ich will kein Menschenverwalter sein", erklärt der Geistliche.

Werner Vollmuth wurde 1954 in Frankenwinheim geboren. Theologie studierte er in Würzburg und Wien. Nach seiner Priesterweihe durch Bischof Paul-Werner Scheele im Kiliansdom am 27. Juni 1981 wirkte Vollmuth als Kaplan in Marktheidenfeld und Würzburg. 1984 wurde er Pfarrverweser, ein Jahr später Pfarrer von Aidhausen, Happertshausen und Friesenhausen im Landkreis Haßberge. Von 1985 bis 1992 bekleidete er darüber hinaus das Amt des Jugendseelsorgers im einstigen Dekanat Haßfurt. Von 1990 bis 1997 war Vollmuth zudem Dekan des Dekanats Haßfurt. 1996 und 1997 war er auch Mitglied der Personalkommission. Im Jahr 1997 wechselte Werner Vollmuth nach Schweinfurt. 2008 wurde er Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft "Heiligkreuz und Sankt Elisabeth, Würzburg", ehe ihn Bischof Jung Ende 2019 zum Priesterseelsorger berief.

Erreichbar sein und zuhören

Das "Hauptgeschäft" eines Priesterseelsorgers bestehe darin, erreichbar zu sein, erklärt Vollmuth - in diesen Zeiten mit der Corona-Pandemie eben hauptsächlich per Telefon oder E-Mail. In den Gesprächen gehe es um berufliche Probleme wie die wachsende Arbeitsbelastung oder Einsamkeit, aber auch um alltägliche Lebensfragen. "Alles, was Menschen bewegt, hat hier seinen Platz. Auch Priester sind froh, wenn jemand da ist, der sie wahrnimmt und ihnen zuhört."

Besonders schwierig sei derzeit der Kontakt zu jenen Priestern, die in Seniorenheimen leben. Vor allem aufgrund der Kontaktbeschränkungen. "Ich weiß nie genau, wie viel Angst mein Gegenüber aufgrund von Corona hat", sagt Vollmuth.

Begegnung

Wenn es die Situation wieder zulässt, will Vollmuth die Begegnung der Priester untereinander fördern. "Bei Priestern besteht die Gefahr, dass sie vom Alltag regelrecht aufgefressen werden. Man ist jung und engagiert, stürzt sich in die Arbeit und verliert dabei leicht die Spiritualität aus dem Blick", erklärt Werner Vollmuth. Ihm geht es darum, dass Priester ihre geistliche Berufung wieder erneuern und die Liebe zum Beruf aufrechterhalten. pow