Mit einem Förderpreis gewürdigt wurde das Projekt "Mobilitätsampel" von Lara Büttner, Aurelia Daiber, Christina Drews, Luis Knauer, Liv Grete Lehneis, Robin Meixner, Emily Penning, Lena Säuberlich, Nina Schlessmann, Silas Schmidt und Annika Wimmer von der Ritter-Wirnt-Realschule Gräfenberg. "Vom Wissen zum nachhaltigen Handeln" - so lautete das Motto des Bundesumweltwettbewerbs (BUW), der dieses Jahr zum 30. Mal stattfand.

Nach dem Einsendeschluss am 15. März konnten sich die Schüler während einer virtuellen Jurytagung in Videokonferenzen über ihre eingereichten Präsentationsvideos austauschen. Anschließend diskutierten die Jurymitglieder intern in Videokonferenzen über alle eingereichten Beiträge der aktuellen Wettbewerbsrunde und legten gemeinsam alle Preiskategorien fest: Ein Sonderpreis, fünf Förderpreise und 14 Anerkennungspreise gingen an den Freistaat Bayern.

"Ich freue mich, dass unsere jungen Umweltschützer mit ihren Projekten so gut abgeschnitten haben. Sie sind bereit, aktiv Verantwortung für eine nachhaltige Lebensweise zu übernehmen und setzen zukunftsweisende Impulse für eine umweltbewusste Zukunft", lobte Kultusminister Michael Piazolo (FW). Umwelt- und Klimaschutz hätten bei der jungen Generation zu Recht einen hohen Stellenwert. Der Minister meinte: "Dies liegt auch daran, dass Zukunftsthemen wie Umweltbildung und Bildung für nachhaltige Entwicklung in den bayerischen Lehrplänen und im Schulleben fest verankert sind. Unsere Schulen und Lehrkräfte motivieren junge Menschen dazu, sich engagiert in Unterrichts- und Forschungsprojekte einzubringen."

Der Bundesumweltwettbewerb

Der jährlich ausgeschriebene Wettbewerb wird vom Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik (IPN) an der Universität Kiel durchgeführt. Er zeichnet Schüler und junge Erwachsene aus Deutschland aus, die mit ihren Projekten Ursachen von Umweltproblemen auf den Grund gehen und diesen Problemen mit Kreativität gemäß dem Wettbewerbsmotto "Vom Wissen zum nachhaltigen Handeln" entgegentreten. Zur 30. Wettbewerbsrunde wurden rund 350 Projektarbeiten von mehr als 1200 jungen Menschen im Alter zwischen zehn und 20 Jahren eingereicht, wie das Kultusministerium mitteilte. red