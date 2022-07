Die diesjährigen Preisträger der Oberfrankenstiftung sind Fares Day (Kulmbach), Rainer Kober (Kronach) und die Grundschule St. Georgen Bayreuth. Die Verleihung der mit 15.000 Euro dotierten Preise durch Regierungspräsidentin und Stiftungsratsvorsitzende Heidrun Piwernetz fand am Donnerstagmittag im kleinen Rahmen in der Spinnstube in Mainleus statt.

Die Laudatio für Fares Day, der in Kulmbach in den vergangenen Jahren mehrere Denkmalobjekte saniert hat, trug Bezirkstagspräsident Henry Schramm vor. "Fares Day ist das Musterbeispiel für einen engagierten Bürger, der alten Häusern zu neuem Glanz verhilft, der dadurch das gesamte Stadtbild aufwertet und der in seinem denkmalgerechten wie wirtschaftlich sinnvollen Handeln beispielgebend ist", so der Bezirkstagspräsident. Aktuell saniert Day das Areal um das ehemalige Café Stamm in Kulmbach, zuvor hatte er bereits die Ruppert-Villa - eine Fabrikantenvilla - und den Ratskeller am Kulmbacher Marktplatz saniert. red