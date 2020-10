Zum zweiten Mal wurden im bundesweiten Wettbewerb "Erfolgreiche Frauen im Mittelstand" bemerkenswerte Gründerinnen sowie Nachfolgerinnen und Geschäftsführerinnen geehrt. Anne Feulner, Geschäftsführerin des Haßfurter Traditionshauses "Maintal Konfitüren", konnte die Jury als eine von sechs Preisträgerinnen von sich überzeugen, wie die Firma in Haßfurt mitteilte.

Den Preisträgerinnen gemeinsam sind ihr großes und andauerndes Engagement für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie die Nachhaltigkeit im Unternehmen. Neben Klimaschutzmaßnahmen zählen dazu Mitarbeiterbeteiligungen, Führung in Teilzeit, Unterstützung bei der Kinderbetreuung, Gesundheitskurse und weitere Maßnahmen zur Förderung der Mitarbeiterzufriedenheit.

Trotz dieser Maßnahmen verlieren die Preisträgerinnen den wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens nicht aus den Augen, sondern können stolz auf soliden Erfolg im Markt zurückblicken. "Der Wettbewerb ist eine hervorragende Gelegenheit, Frauen in Führungspositionen mit ihren beeindruckenden Leistungen ins Licht zu rücken. Die Siegerinnen stehen exemplarisch für viele weibliche Führungskräfte im Land", erklär die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer.

Für "Maintal Konfitüren" ist diese Auszeichnung eine Bestätigung, den richtigen Weg zu gehen und dass dies auch erfolgreich im Mittelstand möglich ist. "Als Vorbild für die jüngere Frauengeneration ausgezeichnet zu werden, freut mich sehr. Als familiengeführtes Traditionsunternehmen liegen mir die langfristige und nachhaltige Unternehmenssicherung besonders am Herzen. Wir bei Maintal denken in Generationen und nicht in Quartalen. Als Mutter von zwei Kindern besteht bei mir ein großes Verständnis für die täglichen Probleme der Mütter und Väter", so Feulner. Der bundesweite Wettbewerb fand nach 2018 nun zum zweiten Mal statt. Ausgerichtet wird er vom Landesfrauenrat Rheinland-Pfalz sowie dem Institut für Familienunternehmen und Mittelstand der WHU - Otto Beisheim School of Management. red