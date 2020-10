Keine guten Nachrichten kommen vom Automobilzulieferer Preh aus Bad Neustadt: Der wichtige Arbeitgeber der Region hat eine seit 2007 bestehende Betriebsvereinbarung zur Standortsicherung gekündigt. Von "dramatischen Umsatz- und Gewinnrückgängen" ist die Rede, von "strategischer Neuausrichtung", aber auch von "Personalanpassungen", wie es im Managerdeutsch heißt. Mit der Auflösung der Betriebsvereinbarung wären auch betriebsbedingte Kündigungen wieder möglich.

Neue Organisation

"Wir betrachten das mit Sorge", lautet die Reaktion des Preh-Betriebsrates, der 1900 Beschäftigte in Bad Neustadt vertritt. In einer Mitarbeiterinformation bezeichnet Stephan Weng, der Vorsitzende der Geschäftsführung der Preh GmbH, die Betriebsvereinbarung "Zukunfts- und Standortsicherung Nr. 96" als "in die Jahre gekommen und heute nicht mehr zeitgemäß". Weng ist erst seit Juli dieses Jahres CEO der Preh GmbH, er hat die Führung der Bad Neustädter Preh-Zentrale also mitten in der Corona-Krise übernommen. In dem Schreiben an die Belegschaft werden die Herausforderungen für Preh durch zunehmende Marktsättigung, die Globalisierung und die Preisentwicklung skizziert, die durch die Corona-Epidemie noch verstärkt worden seien. Stephan Weng spricht von einer neuen Organisationsstruktur, die "tiefgreifende Veränderungen vor allem in den Bereichen Vertrieb und Entwicklung" bringen werde. Bad Neustadt ist unter den Preh-Standorten das Zentrum für die Entwicklung von Premium-Bedienteilen für die Automobilindustrie, aber auch für Nutzfahrzeug-Hersteller. Erst 2017 wurde das neue Entwicklungszentrum, ein 12,5-Millionen-Projekt, feierlich in der Kreisstadt in Betrieb genommen.

Betriebsrat ist alarmiert

Der Preh-Chef verlangt weiter "eine unbedingte Kostendisziplin bei Sachkosten wie bei Personalkosten". Aufhorchen lässt den Betriebsrat vor allem der darauf folgende Satz: "Ehrlicherweise werden dazu auch Personalanpassungen gehören." Am Montag reagierte die Arbeitnehmervertretung mit einem "Betriebsrat-Ticker" auf die Mitteilung des CEO zur Kündigung der Betriebsvereinbarung. Große Chancen sieht Weng in der weiteren Entwicklung der E-Mobility-Sparte bei Preh, wo unter anderem an Batteriemanagement-Systemen geforscht und gearbeitet wird. Die beiden anderen Säulen des Unternehmens sind Bedien- und Steuerelemente für Audio- oder Klimasysteme bei Pkw oder Nutzfahrzeugen wie Traktoren. Am Schluss des Mitarbeiter-Schreibens geht der Preh-CEO auf die "mehr als 100-jährige Geschichte als Arbeitgeber in Bad Neustadt" ein. Das Engagement von Preh sei "für seine Stakeholder, seine Mitarbeiter und die Region Bad Neustadt so stark wie eh und je". Der Schlusssatz nimmt der Preh-Arbeitnehmerschaft freilich nicht die Ängste, die durch das Schreiben ausgelöst werden.

Suche nach Ausweg

"Die IG Metall Schweinfurt ist besorgt und bedauern die Entscheidung der Geschäftsführung sehr. Die Standortvereinbarung war für die Belegschaft jahrelang ein Rückhalt für den Standort", so Betriebsbetreuerin Nadine Knauff von der IG Metall in Schweinfurt. Die Geschäftsführung müsse sich eindeutig zum Beschäftigungserhalt in Bad Neustadt aussprechen, so die IG Metall weiter, die auf "nur sehr spärliche Informationen seitens der Geschäftsführung" verweist. Die IG Metall unterstütze den Betriebsrat, um ein "nachhaltiges und innovatives Zukunftspaket für den Standort zu schnüren", heißt es von der Gewerkschaft. Eine gewünschte Stellungnahme der Preh-Pressestelle war am Donnerstag bis Redaktionsschluss nicht eingegangen, der Betriebsrat wollte sich an diesem Freitag äußern.