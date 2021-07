Am Sonntag, 25. Juli, wird um 10 Uhr in der evangelischen Kirche St. Michael in Hammelburg die Predigtreihe über die Seligpreisungen Jesu fortgesetzt. Pfarrer Augustin legt die erste Seligpreisung weiter aus. Sie lautet "Selig sind, die da geistlich arm sind; denn ihrer ist das Himmelreich". Eine "kleine biblische Bettelschule" soll vor Augen führen, was es heißt, bewusst aus Gottes Güte zu leben. Eine Fortsetzung der Reihe ist nach der Sommerpause am 12. September geplant. sek