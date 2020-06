Das Rhön-Saale Gründer- und Innovationszentrum RSG Bad Kissingen bietet im Rahmen seiner "Akademie für Gesundheitswirtschaft" ab Montag, 23. November, erneut den Lehrgang "Praxisanleitung in der Pflege" an. Bei den Pflegeberufen befindet sich aktuell vieles in Bewegung. Besonders die Neuordnung der Ausbildung in der Pflege seit Januar 2020 steht im Brennpunkt. Bei der praktischen Ausbildung sind Praxisanleiter/innen die Schlüsselfiguren für die Ausbildung. Aktuelles Fachwissen ist für diese Mitarbeiter/innen genauso wichtig wie Kommunikationsfähigkeit und Lehrkompetenz. Mit dem Kurs wird das für diese Aufgabe notwendige Wissen vermittelt. Kursleiter ist Markus Staubach, unterstützt wird er von einem Dozententeam. Das Konzept des Lehrgangs basiert auf 280 Unterrichtsstunden, aufgeteilt in Blockwochen und Studientagen. Durch Praxisaufträge und organisiertes Selbststudium über jeweils 20 Stunden zwischen den Theoriephasen wird der Lernstoff in der Praxis angewandt und reflektiert. Interessenten erhalten weitere Informationen dazu im RSG Bad Kissingen, Sieboldstraße 7, Tel.: 0971/723 60, unter buero@rsg-bad-kissingen.de sowie unter www.rsg-bad-kissingen.de sek