Als im Jahr 2015 große Flüchtlingsströme nach Deutschland kamen, erlebte das Land einen Sommer der überschwänglichen Willkommenskultur: Teddybären und Blumensträuße zur Ankunft am Bahnhof, unzählige Solidaritätsbekundungen in den sozialen Netzwerken und eine Kanzlerin, die Optimismus ausstrahlte: "Wir schaffen das!" Erst in den darauffolgenden Monaten zeigte sich vielerorts die Überforderung mit der neuen Situation: Überbelegte Sammelunterkünfte mit Lagerkollergarantie, Komplikationen bei der Bearbeitung von Asylanträgen – auch weil teilweise nicht mehr nachvollziehbar war, woher die Menschen tatsächlich kamen –, mangelhafte Integrationskonzepte, fehlende gesamteuropäische Solidarität und Ereignisse, wie die Kölner, beziehungsweise die Hamburger Silvesternacht ließen die Stimmung vielerorts kippen. Das Wort "Flüchtlingskrise" machte fortan die Runde – also eine Drehung um 180 Grad.

Ein politischer Diskurs jenseits der beiden Pole scheint auch heute nur bedingt möglich: Fernab von rechtspopulistischen Stammtischparolen auf der einen und realitätsfremdem Gutmenschentum auf der anderen Seite ist es aber notwendig, sich pragmatisch mit dem Thema Migration auseinanderzusetzen. Ein Ansatz kann es sein, sich selbst ein Bild von der Situation zu machen, sie realistisch zu bewerten und anzupacken, wo es sinnvoll ist. Durch ihre ehrenamtliche Arbeit mit Migranten helfen Gaby Berg und ihre Mitstreiter integrationswilligen Zuwanderern auf ihrem Weg, sich in diesem Land zurechtzufinden – gut so!

