Die Polizeiinspektion Bad Brückenau hat am Sonntag, 18. Juli, einen Präventionsstand zum Fahrradfahren in Bad Brückenau am Radweg am Übergang Buchwaldstraße/Wohnmobilstellplatz. Von 11 bis 14 Uhr gibt es an diesem Stand Tipps sowie Hinweise für eine sichere Fahrt mit dem Fahrrad und Informationen zur Wichtigkeit eines Fahrradhelms. Die Corona-Schutzregeln, wie Mindestabstände, müssen eingehalten werden. Weiter gilt das Tragen einer FFP2-Maske (oder vergleichbarer Standard). sek