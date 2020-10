Mit lang anhaltendem Applaus würdigten die fast 100 Gäste Prof. Godehard Ruppert, der sich am 30. September nach über 20 Jahren Amtszeit als Präsident der Otto-Friedrich-Universität Bamberg in den Ruhestand verabschiedet hat. "Als Rektor und als Präsident hat Godehard Ruppert mit seiner einmaligen, besonderen Persönlichkeit die Universität Bamberg in vielerlei Hinsicht weiterentwickelt und auf Zukunftskurs gebracht", betonte Wissenschaftsminister Bernd Sibler bei der feierlichen Verabschiedung des scheidenden Präsidenten in der Aula der Universität.

Und auch Prof. Sabine Doering-Manteuffel, Vorsitzende des Universität Bayern e. V., sagte: "Godehard Ruppert hat Bamberg in den 20 Jahren seiner Amtszeit zur Blüte geführt." Und mit Blick auf seine Tätigkeiten in der bayerischen Universitätenkonferenz ergänzte sie: "Wir sind stolz auf dich!"

In diesen 20 Jahren hatte Ruppert stets drei große Hauptaufgaben im Blick, wie die Unipressestelle berichtet: Strukturen zu modernisieren, das Profil der Institution zu schärfen und die Universität zu öffnen und zu vernetzen, sowohl in der Region als auch international.

Als begeisterter Segler zog Ruppert in der Metaphorik der Nautik an diesem Abend ein Resümee über seine Amtszeit und zeichnete das Bild der Universität als ein Segelschiff, auf dem er als Skipper den Kurs vorgab. Nicht immer sei dabei alles glatt gelaufen: "Man plant mit Blick auf Umgebung, Wind und Wetterlage. Doch überraschend und unvorhersehbar verändern sich die Bedingungen. Das Können von Skipper und Mannschaft, ihr Wissen und ihre Erfahrungen, ihr Reaktionsvermögen, ihre Kooperationsfähigkeit werden aufs Höchste gefordert. Denn nur dadurch kann das Boot doch noch ans Ziel, vielleicht auch nur in einen sicheren Hafen gebracht werden", erläuterte Ruppert. Und er hat es geschafft, die Universität immer wieder in einen sicheren Hafen zu bringen, wie Prof. Dieter Timmermann, Vorsitzender des Universitätsrats der Uni Bamberg, zusammenfasste: "Du hast eine bewundernswerte Leistung vollbracht: die Otto-Friedrich-Universität in 20 Jahren durch alle Stürme und Flauten geführt und ihr dabei zugleich gedient."

Godehard Ruppert übernahm 1991 den Lehrstuhl für Religionspädagogik und Didaktik des Religionsunterrichts der Otto-Friedrich-Universität Bamberg und schon 2000 das Amt des Rektors der Universität, seit 2007 war er - nach einer Änderung der Grundverordnung - ihr Präsident. Während seiner Amtszeit verdoppelte sich die Studierendenzahl beinahe - von rund 7000 zu Amtsbeginn auf über 12 000 Studierende im aktuellen Jahr. red