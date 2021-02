Auf Beschluss des Kirchenvorstands der evangelisch-lutherischen Auferstehungskirche Münnerstadt finden ab Sonntag, 7. Februar, wieder Präsenz-Gottesdienste statt. Dabei muss die FFP2-Maske von Besuchern ab 16 Jahren durchgängig getragen werden, jüngere Kinder ab dem Schulalter tragen die Alltagsmaske. Es gilt weiterhin das aktuelle Hygienekonzept mit einzuhaltendem Abstand, ohne Gemeindegesang und einer Zeitbeschränkung auf etwa eine halbe Stunde. Nach demselben Konzept kann auch wieder der sonntägliche 11 Uhr-Gottesdienst der freikirchlichen deutsch-türkischen Hauskreisgemeinde stattfinden. Ab März ist bei weiter zurückgehendem Infektionsgeschehen wieder das Herrenmahl geplant, jeweils im Gottesdienst am ersten Sonntag im Monat. Parallel gibt es die Homepage und den Youtube-Kanal der Kirche mit Online-Angeboten in Form von Andachten mit Musik (www.auferstehungskirche-muennerstadt.de). Den Gottesdienst am Sonntag, 7. Februar gestaltet musikalisch das Posaunenchor-Ensemble, am 14. Februar das Ensemble von Familie Hild, am 21. und 28. Februar erklingt dann schließlich die Orgel. sek