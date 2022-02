Das Buch "Frauen ins Amt", herausgegeben von Hochschulpfarrer Burkhard Hose und Benediktinerin Schwester Philippa Rath, steht im Mittelpunkt einer Veranstaltung, zu der die Domschule Würzburg am Montag, 21. Februar, von 19 bis 20.30 Uhr einlädt. Es stellt die Perspektive von Männern zur Rolle der Frauen in der Kirche zusammen. Zu Wort kommen darin rund 100 Bischöfe, Priester, Diakone und Laien aus mehreren Generationen und dem gesamten deutschen Sprachraum. Im Würzburger Burkardushaus sowie auf der virtuellen Plattform der Domschule stellen die beiden Herausgeber ihr Buch vor. Stephanie Böhm, Leiterin der Akademie Frankenwarte in Würzburg, moderiert im Anschluss das Gespräch mit diesen und Generaloberin Schwester Dr. Katharina Ganz (Kloster Oberzell), Generalvikar Klaus Pfeffer (Essen) und Professor Dr. Matthias Reményi (Würzburg).

Nähere Informationen sowie Anmeldung für die Teilnahme in Präsenz bis Freitag, 11. Februar, für die Teilnahme online bis Sonntag, 20. Februar, bei der Domschule oder unter www.domschule-wuerzburg.de pow