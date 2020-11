Die Caritas hat am Donnerstag positive Corona-Tests im Altenservicezentrum Sankt Martin mit Hausgemeinschaften Sankt Anna in Hofheim gemeldet. Im Zuge der vorsorglich durch den Caritas-Kreisverband veranlassten Reihentestungen von Mitarbeitern und Bewohnern wurden vier Beschäftigte und ein Bewohner positiv auf das Virus getestet.

Ohne Symptome

Alle jetzt positiv Getesteten waren und seien bis heute ohne Krankheitssymptome, teilte die Caritas weiter mit. "Ohne Reihentestungen wäre das Infektionsgeschehen ganz sicher deutlich später erkannt worden", erklärt die Leiterin der Einrichtung. "Ich danke allen Mitarbeitenden und Bewohnern, dass sie sich an den freiwilligen Testungen beteiligen."

"Alle jetzt nötigen Maßnahmen erfolgen in enger Abstimmung und Kooperation mit dem Landratsamt und dem Gesundheitsamt", erklärt Anke Schäflein, die Geschäftsführerin des Caritasverbandes für den Landkreis Haßberge, der der Träger der betroffenen Einrichtungen in Hofheim ist.

Besuchsverbot gilt

Die Reihentestungen in den Einrichtungen werden seit August regelmäßig durchgeführt. In den Häusern in Hofheim leben aktuell 103 Bewohner. Etwa 150 Mitarbeiter sind für deren Versorgung und Unterstützung beschäftigt.

Bis zu den Ergebnissen weiterer Testungen gilt für das Altenservicezentrum Sankt Martin und für die Hausgemeinschaften Sankt Anna ein Besuchsverbot, teilte der Träger gestern weiterhin mit. red