Am Sonntag, 25. Oktober, findet um 17 Uhr ein Bläserkonzert mit dem Posaunenchor St. Matthäus Erlangen unter der Leitung von Susanne Hartwich-Düfel statt. Auf dem Programm stehen Werke alter und neuer Meister.

Der Eintritt ist frei, die Spendeneinnahmen kommen dem Orgelneubau in der St.-Matthäus-Kirche zugute. Um eine Voranmeldung per E-Mail an Hartwich-Duefel@web.de wird gebeten. red