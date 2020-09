Zwischen Samstagabend, 19 Uhr, und Montagmorgen, 7.30 Uhr, wurden aus dem Lackierzentrum eines Autohauses in der Kärntenstraße von einem Porsche zwei hochwertige goldfarbene Räder gestohlen. Der Täter wurde offenbar gestört, denn am Tatort fand die Polizei noch das Spezialwerkzeug vor. In den Porschefelgen war "GT3RS" eingraviert. Der Entwendungsschaden wird auf 7296 Euro beziffert. Täterhinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0951/9129-210 entgegen. Unfallverursacher sucht das Weite Am Montagmorgen wurde am Oberen Leinritt auf dem Parkplatz vor der Fußgängerbrücke zum Hain die Front eines dort geparkten blauen Hyundai angefahren. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer hinterließ einen Sachschaden von etwa 1500 Euro. Halter entsteht Schaden von 1000 Euro Sachschaden von etwa 1000 Euro wurde an einem silberfarbenen Mercedes angerichtet, der am Montag zwischen 13 und 13.50 Uhr in der Starkenfeldstraße angefahren wurde. Der Pkw wurde am Fahrzeugheck angefahren. pol