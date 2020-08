Porsche Cayenne überschlägt sich

Am Donnerstagabend hat sich ein 33-jähriger Mann an der Autobahnanschlussstelle Bayreuth-Süd mit seinem Auto mehrfach überschlagen. Er war mit seinem Porsche Cayenne in Richtung München unterwegs und fuhr bei Bayreuth von der Autobahn ab. Da er in der Kurve noch viel zu schnell unterwegs war, geriet er in der Ausfahrt ins Schleudern und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. In Folge kam er nach links von der Fahrbahn ab, prallte in die Böschung und überschlug sich. Der Wagen kam letztlich im Grünstreifen auf der Seite zum Liegen. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von circa 40 000 Euro. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Fahrer muss sich nun wegen des Geschwindigkeitsverstoßes verantworten. pol