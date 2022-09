Unter dem Titel "Va pensiero - Populäre Chormusik nach biblischen Themen" singt der Ju-Lifa-Chor innerhalb der jüdischen Kulturtage am Sonntag, 25. September, um 19.30 Uhr in der St. Jakobus-Kirche Bad Kissingen beliebte Chorstücke unter der Leitung von Stadtkantor Burkhard Ascherl. Anne Rustler wird mit Orgelwerken zu hören sein. Karten gibt es an der Abendkasse ab 19 Uhr. Foto: Peter Klopf