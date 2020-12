Oberfrankens Polstermöbelhersteller bereiten das Jahr 2021 vor. Natürlich haben sie dabei die Corona-Pandemie im Hinterkopf, wollen allerdings auch ihre Ware und die neuesten Trend präsentieren. So laden auch die Möbelhersteller im Landkreis Coburg im kommenden Jahr im Frühjahr und im Herbst in ihre Showrooms ein. Wie der Verband der Deutschen Möbelindustrie mitteilt, finden vom 26. bis 28. April 2021 die "Frühjahrstage Oberfranken" statt. Diese sollen mit dem bewährten Hygienekonzept und viel Raum für die individuelle Betreuung der Besucher umgesetzt werden. Vom 27. bis 29. September können sich die Besucher auf das vertraute Konzept der Hausmessen Oberfranken freuen. In der familiären Atmosphäre der oberfränkischen Polstermöbler kann neben der Handwerkskunst und Innovationskraft der Hersteller auch der Austausch untereinander wieder in den Fokus gerückt werden.

"Überzeugende Konzepte"

Christian Dahm, Geschäftsführer der Hausmessen Oberfranken: "Die Partnertage im Herbst haben gezeigt, dass die Oberfranken auch unter Pandemie-Bedingungen überzeugende Konzepte haben - sowohl für ihre Produkte als auch für die Sicherheit ihrer Besucher. Da die großen Leitmessen der Möbelindustrie unter den Pandemie-Bedingungen nicht umzusetzen sind, öffnen die Oberfranken auch im Frühjahr ihre Tore für Besucher und bereiten den Neuheiten aus ihrem Haus eine angemessene Bühne." Im Herbst, so Dahm weiter, hoffe die Branche, die Hausmessen wieder im gewohnten Rahmen umsetzen zu können und auch den persönlichen Austausch untereinander wieder in gewohnter Weise weiterzuführen. red