In einem Mehrfamilienhaus in Bruck kam es Dienstagnacht zu einem Einsatz von Rettungsdienst und Polizei. Ein Streit zwischen Mutter und Tochter eskalierte derart, dass die 16-jährige Tochter aus der Wohnung flüchten musste. Die Einsatzkräfte fanden in der Wohnung die 42-jährige Mutter bewusstlos vor. Nachdem die Frau nach einer medizinischen Erstversorgung wieder zu sich kam, griff sie zu einem Küchenmesser. Das Messer wurde gegen einen Polizisten gerichtet. Zu einem Angriff kam es nicht. Die 42-Jährige wurde überwältigt und entwaffnet. Die Ermittlungen zur Streitsache zwischen Mutter und Tochter laufen derzeit noch, teilt die Polizei mit. Auf Weisung der Staatsanwaltschaft wurde bei der 42-Jährigen eine Blutentnahme veranlasst. Die Frau wurde in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht. Es wurden gegen sie Strafverfahren eingeleitet unter anderem wegen Bedrohung zum Nachteil von Polizisten. pol