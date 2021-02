Es ist schon Tradition bei der Bundespolizei in Oerlenbach: Kurz vor dem Abschluss der Laufbahnausbildung für den mittleren Polizeivollzugsdienst (LmPVD) führen die Polizeischüler und Polizeischülerinnen des Bundespolizeiaus- und -fortbildungszentrums Oerlenbach (BPOLAFZ OEB) ein Sozialprojekt zugunsten sozialer Einrichtungen in der Region durch. Der Leiter Lehrbereich des BPOLAFZ OEB, Erster Polizeihauptkommissar (EPHK) Jürgen Kreckel, der Ausbildungsleiter für den mittleren Polizeivollzugsdienst (mPVD), EPHK Markus Klüber, und die Vertreter des Laufbahnlehrganges OEB 18 II übergaben eine Spende in Höhe von 305 Euro an den Hospizverein Bad Kissingen.

Der Erlös der "Aktion Adventskalender 2020", die in der vergangenen Vorweihnachtszeit im BPOLAFZ OEB organisiert wurde, konnte in voller Höhe an den Hospizverein übergeben werden. Darüber freute sich natürlich der Vorsitzende des Vereins, Reinhard Höhn, der freudig und dankbar den Spendenscheck aus den Händen der beiden Lehrgangsprecher, Polizeimeisteranwärter (PMA) Manuel Back und Stefan Rimer entgegennahm.

Die Absolventinnen und Absolventen des Laufbahnlehrgangs OEB 18 II (Einstellung in die Bundespolizei: 1. September 2018) haben mit diesem Projekt kurz vor Beendigung ihrer Ausbildungszeit gezeigt, dass soziale Kompetenz für sie keine leere Worthülse, sondern gelebte Praxis ist. Die Lehrgangsleiterin des OEB 18 II, Polizeioberkommissarin (POK) Janika Rust, rief dieses Sozialprojekt gemeinsam mit den beiden Lehrgangssprechern unter dem Motto "Adventskalender-Aktion 2020" ins Leben.

Sie wurden dabei von Lena Holzheimer und Nina Hochgesang unterstützt, die mit viel Tatkraft und Kreativität den Inhalt des Adventskalenders ausgestalteten sowie eine Losverkaufsaktion organisierten. Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter des BPOLAFZ OEB konnte bis zu fünf Lose zu je einem Euro erwerben und auf diese Weise das Glück herausfordern und kleine Aufmerksamkeiten gewinnen, die hinter den 24 Türchen verbargen.

Bei seiner kurzen Ansprache ließ Jürgen Kreckel mit einem Augenzwinkern durchblicken, dass er selbst zwar nicht vom Losglück verfolgt wurde, er sich letzten Endes aber über jeden gespendeten Euro freue, ginge es bei diesem Projekt doch darum, etwas für die Gemeinschaft zu tun und anderen zu helfen. red