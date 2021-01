Die Polizei in Unterfranken zieht eine positive Bilanz ihrer Kontrollen, um angekündigte Störungen durch Corona-Gegner zu verhindern. "Starke Präsenz, zahlreiche Kontrollen und konsequentes Einschreiten der unterfränkischen Polizei am Freitagnachmittag sicherten einen störungsfreien Verkehrsfluss auf den Autobahnen", heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei. Die überwiegende Anzahl der angetroffenen Gegner der Corona-Maßnahmen hat sich nach Angaben der Polizei vernünftig verhalten.

Wie bereits berichtet, hatten Gegner der Beschränkungen Kundgebungen für Freitagnachmittag im Internet und auf Flugblättern angekündigt.

Am Freitag ab 14.30 Uhr trafen sich mehrere Gegner der Corona-Maßnahmen mit ihren Fahrzeugen, die teilweise mit Transparenten, Plakaten und Schildern ausgestattet waren, auf Parkplätzen in der Nähe von Autobahnauffahrten. Einsatzkräfte der unterfränkischen Polizei unterzogen rund 60 Fahrzeugführer und deren Mitfahrer Kontrollen. Der Großteil der Kontrollierten habe sich durchaus einsichtig gezeigt und sei den Aufforderungen der Polizisten, Kundgebungsmittel sicher im Fahrzeug zu verstauen und von gefährlichen Aktionen auf der Autobahn abzusehen, gefolgt, heißt es im Polizeibericht.

Vereinzelt weigerten sich allerdings Corona-Maßnahmen-Gegner, von ihrem Vorhaben abzurücken. Polizeibeamte stellten daraufhin Fahnen und Plakate sicher. In einem Fall, eine Dame fuhr zum dritten Mal trotz mehrfacher Belehrungen fahnenschwenkend mit langsamer Geschwindigkeit auf der Autobahn A7, musste der Fahrzeugschlüssel der Frau vorübergehend einbehalten werden. Insgesamt wurde die Weiterfahrt von zwei Fahrzeugen unterbunden. Gegen eine Person wurde ein Strafverfahren wegen Nötigung im Straßenverkehr durch Langsamfahren bzw. Ausbremsen eingeleitet. Weiterhin wurden zwei Strafverfahren wegen Verstößen nach dem Waffengesetz eröffnet und 24 Ordnungswidrigkeiten (Verstöße gegen die Maskenpflicht, die Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen) zur Anzeige gebracht.

Es kam jedoch nach Angaben der Polizei zu keinen Blockadeaktionen oder nennenswerten Verkehrsstörungen auf den Autobahnen. In der Spitze waren rund 100 Fahrzeuge von Anhängern der "D-Day 2.0"- Bewegung in Unterfranken unterwegs. Der von den Teilnehmern in Erwägung gezogene, für den Straßenverkehr durchaus gefährliche Autokorso, der sich auf der Autobahn A7 durch Unterfranken ziehen sollte, kam nicht zu Stande.

Die Polizei Unterfranken teilt mit, dass sie auch zukünftig geplante Aktionen, die mit einer Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer verbunden sind, nicht tolerieren werde und Verstöße gegen geltende Vorschriften konsequent ahnden will. pol