Die Corona-Pandemie hat in der Nacht zum Sonntag offensichtlich auch die Halloween-Geister im Zaum gehalten. Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken mitteilt, konnten die Beamten in den einzelnen Polizeidienststellen eine positive Bilanz ziehen. Auch in Höchstadt und Herzogenaurach gab es keine berichtenswerten Vorfälle.

Noch am Freitag hatte die Polizei im Zusammenhang mit den Halloweenbräuchen die Bevölkerung um umsichtiges Handeln und Vernunft gebeten. Dieser Appell wurde offenbar überwiegend angenommen.

Vor dem Hintergrund des sich weiter entwickelnden Pandemiegeschehens hatte das Polizeipräsidium Mittelfranken gebeten, zur Vermeidung von weiteren Infektionen, das Ziehen von Tür zu Tür im Sinne von "Süßes oder Saures", zu überdenken.

Ohne Kontakt

Insgesamt stellt die Polizei fest, dass der große Teil der Bevölkerung, aufgrund der besonderen Herausforderungen, auf diese Art Halloween zu feiern verzichtete. Vereinzelt zogen kleine Gespenster mit ihren Eltern durch die Straßen und ergatterten durch individuell erarbeitete Hygienekonzepte Einzelner, dennoch begehrte Süßigkeiten - ganz ohne Kontakt.

Im Zusammenhang mit Halloween wurden kaum Einsätze wegen Ruhestörung oder Sachbeschädigungen verzeichnet. In ganz Mittelfranken wurden lediglich sieben Sachbeschädigungen mit überwiegend geringfügigen Schaden angezeigt.

Eine Party beendet

Eine Halloween-Party wurde durch die Polizeiinspektion Nürnberg-West beendet. Anwohner klagten am Sonntagmorgen kurz nach Mitternacht über lauten Lärm aus einer Wohnung in der Witschelstraße. Die eintreffende Streifenbesatzung stellte daraufhin 29 Personen einer Halloween-Party in einer Wohnung fest. Die Party wurde beendet und die 29 Personen müssen sich nun wegen Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz verantworten.

Weitere erwähnenswerte Einsätze gab es nicht. Vor diesem Hintergrund möchte sich die Polizei bei der Bevölkerung für das verantwortungsbewusste und umsichtige Handeln bedanken. pol